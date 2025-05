Monaco prudente | Sinner dovrà alzare il livello con Cerundolo Col miglior Ruud può anche perdere

In breve da Zazoom:

Nell'ultima puntata di Tennismania, Guido Monaco ha approfondito i temi caldi degli Internazionali d’Italia, esprimendo considerazioni sulla competizione e sui giocatori in gara. Con un focus su Passaro, Cerundolo e Paul, Monaco ha delineato le dinamiche del torneo, suggerendo che le sfide più interessanti potrebbero arrivare da nomi emergenti, come nel caso di un ipotetico incontro tra Draper e Alcaraz.

Guido Monaco ha analizzato i temi caldi degli Internazionali d’Italia durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Passaro se la gioca oggi, ha un livello veramente interessante: se non ci fosse in mezzo Alcaraz potrebbe essere un outsider. Cerundolo e Paul non sono outsider, sono dei giocatori non di prima fascia. Draper-Alcaraz sarebbe una buona notizia per Musetti, dovrebbe batterne soltanto uno di quelli. Marozsan, che gioca una delle migliori smorzate del circuito, potrebbe esser un outsider: non ha ancora vinto un torneo ATP perché la mezza giornata storta la trova, gioca un tennis di grande sensibilità. Shelton che prende quei parziali con il suo servizio mi fa pensare che o non sappia usare il servizio oppure che non è così devastante come pensavo, ieri ha preso 6-1, 6-2 e non è facile, devi impegnarti con un servizio così“. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Monaco prudente: “Sinner dovrà alzare il livello con Cerundolo. Col miglior Ruud può anche perdere”

Segui queste discussioni sui social

L'OM et Monaco en Ligue des champions, Saint-Étienne peut croire au maintien • FRANCE 24org/w/jsnJffTSS9f5b7kLHknjzR Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Inzaghi lancia l’avvertimento: cosa dovrà fare la sua Inter con il Bayern Monaco - di RedazioneInzaghi pensa alla sfida contro il Bayern Monaco: il tecnico nerazzurro alza la soglia dell’attenzione contro i bavaresiIntervenuto ai microfoni di Inter TV, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha voluto dire la sua alla vigilia del quarto di finale di ritorno in Champions League contro il Bayern Monaco.COSA FARE DOMANI – «Dovremo ricordarci della prestazione che abbiamo fatto a Monaco, abbiamo giocato molto bene a calcio e difeso tutti insieme quando serviva. 🔗Leggi su internews24.com

Monaco: “Spero Sinner trovi dei ‘terraioli’ a Roma nei primi turni. Su Musetti aspettative eccessive” - Tanti i temi approfonditi nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, non si è sottratto e il focus è stato logicamente sul torneo in corso a Madrid.“Questo 1000 è un po’ disgraziato per quanto sta accadendo, ricordando anche il forfait di Sinner dell’anno passato per il problema all’anca. Tanti si sono lamentati della superficie molto scivolosa, Tsistipas in particolare. 🔗Leggi su oasport.it