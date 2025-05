Mister Movie | The Boys 5 | Patriota e Soldatino un legame esplosivo in arrivo?

Eric Kripke anticipa una quinta stagione di The Boys ricca di emozioni e colpi di scena, focalizzata sul rapporto tra Patriota e suo padre, Soldatino. Preparatevi!

Mister Movie | Antony Starr nel MCU? L’attore di The Boys si confessa al Comic Con - La possibilità di vedere Antony Starr, celebre per il suo ruolo di Homelander nella serie Amazon "The Boys", unirsi all'Universo Cinematografico Marvel (MCU) ha generato grande interesse tra i fan. Durante il recente Toronto Comic Con, l'attore si è espresso in merito a questa eventualità, offrendo una prospettiva inattesa. Interrogato sulla possibilità di un suo ingresso nel MCU, Starr ha espresso dubbi legati alla sua età, lasciando intendere che potrebbe considerarsi non più ideale per i ruoli proposti. 🔗Leggi su mistermovie.it

Mister Movie | Jack Quaid sul futuro di Hughie dopo la stagione finale di The Boys - L'annuncio della quinta e ultima stagione di The Boys è arrivato nel giugno 2024 per volere dello showrunner Eric Kripke, poco prima del debutto della quarta stagione. Tuttavia, al momento, non è stata confermata una finestra di uscita ufficiale per la conclusione della serie.Un futuro incerto per Hughie CampbellIntervistato da Collider sul red carpet dell’evento NASCAR Novocaine, Jack Quaid ha rivelato di non sapere se ci sarà un futuro per Hughie Campbell dopo la fine della serie. 🔗Leggi su mistermovie.it

Mister Movie | The Boys organizza la reunion di Supernatural per la sua ultima stagione - I fan di Supernatural possono esultare: il trio iconico della serie si riunirà nella quinta e ultima stagione di The Boys. Jared Padalecki e Misha Collins torneranno al fianco di Jensen Ackles, regalando agli spettatori un momento atteso da anni.Jared Padalecki e Misha Collins si uniscono a Jensen Ackles in The Boys: la reunion di Supernatural diventa realtàLa conferma ufficiale è arrivata direttamente dai canali social di The Boys, con un video in cui Jensen Ackles dice: "Ehi Jared, abbiamo del lavoro da fare. 🔗Leggi su mistermovie.it

