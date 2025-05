Mister Movie | Kung Fury 2 | Leak Svela Schwarzy e Fassbender in un Film Cult!

Articolo Offerto da MisterMovie.it Su MisterMovie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https:www.MisterMovie.it. Un video trafugato di KungFury: The Movie con Schwarzenegger e Fassbender accende le speranze per un Film bloccato da anni tra battaglie legali e follia creativa. 🔗Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Mister Movie | Kung Fury 2: Leak Svela Schwarzy e Fassbender in un Film Cult!

Kung Fury II The Movie - 1985. Miami is kept safe under the watchful eye of Kung Fury and his Thundercops, the ultimate police force assembled from across history to defeat the villainous Kung Fuhrer, Adolf Hitler. 🔗moviefone.com