Minotti | Inzaghi continuità spaventosa Due insostituibili nell’Inter

Nel pre partita di Torino-Inter l’ex calciatore granata Lorenzo Minotti inquadra il momento dei nerazzurri, reduci dalla qualificazioni alla finale di Champions League e alla caccia di tre punti utili alla corsa allo scudetto.IL CONTO – Lorenzo Minotti, intervenuto nello studio di Sky Sport, dichiara sulla squadra di Simone Inzaghi: «Il conto lo paghi quando hai dei passaggi a vuoto, cosa che può capitare restando aperto su tanti fronti. Io credo che l’Inter abbia pagato un po’ soprattutto l’inizio di campionato, dove ha perso un po’ di terreno che è stato determinante. In questo finale è arrivata in alcune partite con giocatori che erano in evidente difficoltà. Quindi involontariamente si sono concentrati sull’obiettivo che dà più prestigio e tira fuori tutto quello che hai dentro».Dal Barcellona al Torino: Minotti traccia il quadro dell’InterCHE NUMERI! – Lorenzo Minotti sottolinea: «Oggi è la centocinquantesima panchina di Simone Inzaghi in Serie A con l’Inter. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Minotti: «Inzaghi, continuità spaventosa. Due insostituibili nell’Inter»

Segui queste discussioni sui social

Un giovane..veterano: alla scoperta di Gabriele #Minotti della #GianaErminio, una bella sorpresa di questa stagione di #SerieC#lacasadic Leggi la discussione

Un giovane..veterano: alla scoperta di Gabriele #Minotti della #GianaErminio, una bella sorpresa di questa stagione di #SerieC#lacasadic Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Minotti: «Inzaghi gestisce l’Inter per arrivare in forma al rush finale» - Lorenzo Minotti, ex calciatore e opinionista sportivo, è intervenuto in diretta su Sky Sport 24. Minotti ha commentato l’importante vittoria dell’Inter di ieri sera, ottenuta contro il Genoa, e più in generale, si è concentrato sulla gestione della rosa da parte di Simone Inzaghi, in vista dei numerosi impegni che attendono i nerazzurri.IL COMMENTO – Lorenzo Minotti, è intervenuto a Sky Sport 24, analizzando la gara dell’Inter, vinta grazie al gol di Lautaro Martinez contro il Genoa. 🔗Leggi su inter-news.it

Minotti: «Accorgimenti Gasperini, segnale Inter! Bisseck? Bravo Inzaghi» - Minotti ha detto la sua su Atalanta-Inter, scontro diretto. L’ex giocatore sulle ultime partite, ma anche sul lavoro di Inzaghi con Bisseck.SOPRAFFAZIONE – Lorenzo Minotti, a Sky Sport, parla delle ultime partite vinte dall’Inter contro l’Atalanta: «Credo che Inzaghi, al di là che la qualità dei giocatori dell’Inter e sul piano fisico e tecnico ha una squadra superiore, lui è stato bravo a rimarcare quelli che sono i punti deboli dell’Atalanta. 🔗Leggi su inter-news.it

Inzaghi rassicura: «Lautaro Martinez non preoccupa. Inter continuità fondamentale» - Inzaghi in conferenza stampa dopo Atalanta-Inter terminata sul punteggio di 0-2, ha risposto alle domande dei colleghi giornalisti presenti, una su tutte riguardo la condizione fisica di Lautaro Martinez.INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA – ATALANTA-INTER 0-2L’Inter ha fatto quasi un girone in più rispetto il Napoli, però noto anche un recupero di condizioneI giocatori in Nazionale mi preoccupano, però penso anche a quei cinque giocatori che spero di ritrovarlo prima della ripresa. 🔗Leggi su inter-news.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Minotti: “Inzaghi? Numeri di una continuità spaventosa. All’Inter ci sono 2 giocatori…”; FC Inter news, notizie ultima ora e aggiornamenti; Minotti: «Inzaghi, continuità spaventosa. Due insostituibili nell’Inter»; Inzaghi: «Se mi sento forte? Ho due fortune! Mio fratello è di parte». 🔗Se ne parla anche su altri siti