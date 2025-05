Mildred la mamma del Papa | cantava l' Ave Maria ha ispirato lei la fede di Leone XIV

Elisabetta Gregoraci e lo sconfinato amore per i suoi genitori, papà Mario e la scomparsa mamma Melina - Elisabetta Gregoraci non ha mai fatto mistero dell’amore sconfinato che la lega ai suoi genitori. Sua madre, Melina, è venuta a mancare nel 2011 dopo una lunga malattia, gettando la famiglia nello sconforto. In un’intervista a Verissimo del 2021 la showgirl ha raccontato a Silvia Toffanin: «Mamma era come una grande amica per me, la mia migliore confidente».«Ho avuto un’adolescenza particolare perché lei si è ammalata che ero una bambina», ha spiegato in un’altra occasione. 🔗Leggi su metropolitanmagazine.it