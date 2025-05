Milano trovato il corpo della barista sparita | vista per l' ultima volta insieme al killer De Maria

Trovata senza vita Chamila Wijesuriya, la barista scomparsa a Milano. Il corpo è stato individuato nel Parco Nord, nell’area vicino al laghetto interno all'area verde, non lontano dalla sua casa di Cinisello Balsamo. La 50enne italo-srilankese, scomparsa da venerdì pomeriggio, era stata vista lì per l’ultimavoltainsieme all’ex detenuto Emanuele De Maria, che all'alba di sabato ha aggredito a coltellate un collega dell'hotel in cui lavorava grazie a un permesso diurno, poi è sparito e infine si è suicidato oggi lanciandosi dalla terrazza del Duomo. Anche la donna era una dipendente dello stesso hotel: lavorava come barista. De Maria, originario di Napoli, nel 2016 aveva ucciso una 23enne a Castelvolturno. E adesso è lui il principale sospettato per la sparizione e la morte di Chamila. Una telecamera di sorveglianza ha ripreso i due venerdì intorno alle 15. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milano, trovato il corpo della barista sparita: vista per l'ultima volta insieme al killer De Maria

