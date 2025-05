Ieri, sabato 10 maggio, all’hotel Berna, in zona stazione Centrale di Milano un detenuto in permesso ha accoltellato un collega, ferendolo in modo grave. Ma oltre allo scenario dell'aggressione a coltellate, c'è anche il caso della scomparsa di una terza collega. Carabinieri e polizia si sono messi sulle tracce dell'aggressore, Emanuele De Maria, 35 anni, detenuto per omicidio, che era in permesso lavorativo nella struttura alberghiera. Oggi la svolta: un uomo si è gettato dalla terrazza del Duomo di Milano ed è morto sul colpo. Sulla base dei numerosi tatuaggi che aveva sul corpo, gli investigatori della Squadra Mobile (anche se non vi è ancora un riconoscimento ufficiale) ritengono che si tratti di De Maria. Inoltre i carabinieri a seguito di una segnalazione giunta al 118 sono intervenuti all'interno del ParcoNord, dove è stato Trovato il cadavere di una donna. 🔗Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Milano, suicida al Duomo l’evaso in fuga De Maria. Trovato cadavere collega nel Parco Nord