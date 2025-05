Milano la tragica fine di Chamila Wijesuriyauna Sul corpo della collega di Emanuele Di Maria ferite da taglio alla gola e ai polsi

È stato trovato nel pomeriggio di domenica all’interno del Parco Nord di Milano il cadavere di una donna. I carabinieri sono intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione giunta al 118 e hanno subito sospettato si potesse trattare del corpo di ChamilaWijesuriyauna, la collega del detenuto evaso Emanuele Di Maria, suicidatosi oggi gettandosi dal Duomo di Milano dopo aver accoltellato un altro collega dell’hotel dove lavorava, Hani Nasr. La donna originaria dello Sri Lanka, 50 anni, era scomparsa venerdì: l’ultima volta era stato vista allontanarsi proprio in zona Parco Nord in compagnia di De Maria, che poco più tardi era stato di nuovo inquadrato in zona, da solo. Le prime verifiche condotte dal medico legale hanno poi consentito di verificare l’identità della vittima, riconosciuta proprio come ChamilaWijesuriyauna. 🔗Leggi su Open.online

Ritrovato il corpo di Chamila Wijesuriya: la barista scomparsa era con Emanuele De Maria prima della sua morte; Emanuele De Maria, il killer in fuga, si è lanciato dal Duomo. Trovato anche il cadavere della collega; Emanuele De Maria e Chamila Dona: l’ultimo incontro al Parco Nord. Passeggiano insieme, poi lui torna da solo. Lei che fine ha fatto?; Emanuele De Maria suicida dal Duomo di Milano: la tragica fine del detenuto in fuga. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Chamila, com'è morta la donna trovata nel laghetto: «Due ferite da taglio alla gola». L'ultima passeggiata con Emanuele De Maria VIDEO - Com'è morta Chamila Wijesuriyauna, la donna di origini dello Sri Lanka di 50 anni, madre di un figlio adolescente, trovata morta in un laghetto all'interno del Parco Nord ... 🔗leggo.it

Emanuele De Maria e Chamila Dona: l’ultimo incontro al Parco Nord. Passeggiano insieme, poi lui torna da solo. Lei che fine ha fatto? - Il detenuto per omicidio ammesso al lavoro esterno che ha accoltellato un collega nella mattinata di sabato, il giorno prima si è visto con un’altra dipendente dell’hotel Berna: accertamenti sul rappo ... 🔗msn.com

Emanuele De Maria si suicida dal Duomo, trovata morta la collega Chamila - Emanuele De Maria si toglie la vita gettandosi dal Duomo: poche ore dopo, il corpo della collega Chamila viene ritrovato in un laghetto ... 🔗41esimoparallelo.it