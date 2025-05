Milano il killer in fuga si è gettato dal Duomo

È stato trovato morto intorno alle 13.40 di oggi Emanuele De Maria, il 35enne detenuto a Bollate per omicidio e ammesso ai lavori esterni all’hotel Berna di Milano, dove è sospettato di aver accoltellato all’alba di ieri un collega di 50 anni, rimasto gravemente ferito. L’ipotesi - a quanto apprende l’Adnkronos - è che De Maria si sia suicidato, gettandosi dalla terrazza della cattedrale.Condannato per l’omicidio di una 23enne tunisina nel 2016, De Maria era stato arrestato in Germania nel 2018. Assunto a tempo indeterminato in un hotel sei mesi fa, era considerato un detenuto modello. Si temeva una nuova fuga all’estero, ma l’epilogo è stato tragico. Aveva accoltellato un collega nei giorni scorsi e si era dato alla fuga. Ma in questa storia manca all'appello un'altra persona. Infatti mentre sono terminate le ricerche di Emanuele De Maria, trovato morto in piazza Duomo, proseguono senza sosta quelle di Chamila, la sua collega 50enne, originaria dello Sri Lanka ma con cittadinanza italiana, scomparsa da venerdì pomeriggio. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milano, il killer in fuga si è gettato dal Duomo

Approfondimenti da altre fonti

“Il killer in fuga a Milano si è gettato dal Duomo”: in tasca il documento di De Maria - MILANO, 11 maggio 2025 – Un uomo è precipitato questa mattina dalla terrazza del Duomo di Milano, finendo sul sagrato della cattedrale. Secondo le prime informazioni, sarebbe morto sul colpo. L’episodio è avvenuto intorno alle 11: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo, senza successo.A fornire un primo elemento di identificazione è stato un documento trovato in una delle tasche: si tratterebbe della fotocopia della carta d’identità di Emanuele De Maria, 35 anni, evaso venerdì scorso dal carcere di Bollate. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Il killer in fuga a Milano si è gettato dal Duomo: De Maria riconosciuto dai tatuaggi Trovato un corpo in un laghetto: è la collega - Emanuele De Maria è il 35enne evaso dal carcere di Bollate e ricercato da venerdì dopo aver accoltellato un collega di lavoro 🔗Leggi su xml2.corriere.it

Il killer in fuga a Milano si è gettato dal Duomo: De Maria riconosciuto dai tatuaggi. Si cerca ancora la collega scomparsa - Emanuele De Maria è il 35enne evaso dal carcere di Bollate e ricercato da venerdì dopo aver accoltellato un collega di lavoro 🔗Leggi su xml2.corriere.it

Approfondimenti da altre fonti

Milano, il killer in fuga si è lanciato nel vuoto dal Duomo. Il permesso dal carcere e la collega scomparsa - Un drammatico colpo di scena nella vicenda di Emanuele De Maria, il 35enne ricercato dopo aver accoltellato un collega di lavoro e ricercato da ieri ... 🔗iltempo.it

“Il killer in fuga a Milano si è gettato dal Duomo”: trovato anche il corpo della donna - Un tragico ritrovamento ha scosso la città di Milano questa mattina. I carabinieri, a seguito di una segnalazione giunta al 118, sono intervenuti al Parco ... 🔗thesocialpost.it

“Il killer in fuga a Milano si è gettato dal Duomo”: in tasca il documento di De Maria - MILANO, 11 maggio 2025 – Un uomo è precipitato questa mattina dalla terrazza del Duomo di Milano, finendo sul sagrato della cattedrale. Secondo le prime ... 🔗thesocialpost.it