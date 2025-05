milano de maria e la collega uccisa ripresi dalle telecamere

🛈 Anteprima news:

Le telecamere di sorveglianza del Parco Nord di Milano ritraggono Emanuele De Maria e Chamila Wijesuriya mentre passeggiano sotto la pioggia. La tragica vicenda si complica: dopo la scomparsa di Chamila, il suo corpo viene rinvenuto con ferite da taglio. Emanuele, principale sospettato, si suicida gettandosi dal Duomo, portando a un tragico epilogo una storia di mistero e dolore.

(LaPresse) Le telecamere di sorveglianza intorno al Parco Nord a Milano riprendono Emanuele De Maria e Chamila Wijesuriya, passeggiare insieme sotto la pioggia, riparati da due ombrelli. La donna scomparsa venerdì è stata trovata cadavere in zona domenica, con due ferite da taglio alla gola e altre lesioni simili ai polsi. Il 35enne domenica si è suicidato gettandosi dal Duomo. Era detenuto a Bollate ma aveva un permesso per lavorare all’Hotel Berna, dove era impiegata anche la 50enne originaria dello Sri Lanka e dove De Maria sabato ha ferito a coltellate un altro collega egiziano di 51 anni. L’uomo non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Emanuele De Maria, il detenuto modello di Bollate in fuga dopo l’accoltellamento di Milano. Giallo sull’altra collega d’hotel svanita nel nulla - «A Bollate la dignità umana viene ripristinata. Il lavoro mi rende libero. I colleghi mi accettano». Queste le parole di Emanuele De Maria ai microfoni di Confessione Reporter, mentre lavora dietro il bancone dell’Hotel Berna a Milano. Ieri De Maria, 35 anni, in carcere per l’omicidio di “Emma” Oumaima Racheb, uccisa in un ex albergo di Castel Volturno, ha accoltellato un collega 50enne, a pochi passi dal posto di lavoro ed è scappato via. 🔗Leggi su open.online