Milano Chamila e De Maria ripresi venerdì insieme nel parco – Video

Nelle ultime immagini immortalate, Chamila Wijesuriya, la 50enne originaria dello Sri Lanka trovata senza vita al parco Nord di Milano, era insieme a Emanuele De Maria, il 35enne detenuto che oggi si è tolto la vita gettandosi dal Duomo. I video, risalenti al pomeriggio di venerdì, offrono uno sguardo inquietante sugli ultimi momenti della donna, portando a galla una tragica e complessa vicenda.

