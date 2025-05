Milano Chamila e De Maria ripresi venerdì insieme nel parco – Video

Nelle ultime ore, Milano è scossa da una tragica vicenda che coinvolge Chamila Wijesuriya, 50enne originaria dello Sri Lanka, trovata morta nel parco Nord. Le ultime immagini di lei risalgono a venerdì, quando si trovava in compagnia di Emanuele De Maria, un 35enne detenuto che poco dopo si è tolto la vita gettandosi dal Duomo. La coincidenza degli eventi ha sollevato interrogativi su questa drammatica storia.

(Adnkronos) – Nelle ultime immagini che la ritraggono viva Chamila Wijesuriya, la 50enne originaria dello Sri Lanka trovata morta nel pomeriggio al parco Nord di Milano, era in compagnia di Emanuele De Maria, il 35enne detenuto che si è suicidato oggi gettandosi dal Duomo di Milano. I Video risalgono al pomeriggio di venerdì: i due, insieme nel parco.

Milano, trovato il cadavere di Chamila Wijesuriya: era scomparsa dopo l’evasione di Emanuele De Maria - Il corpo della 50enne è stato ritrovato nel Parco NordUn nuovo tragico capitolo si è aggiunto alla vicenda di Emanuele De Maria, il 35enne evaso dal carcere di Bollate che sabato mattina aveva ucciso un collega all’Hotel Berna di Milano. Nel pomeriggio di domenica 11 maggio, intorno alle ore 16:00, è stato ritrovato il cadavere di Chamila Wijesuriya, 50enne originaria dello Sri Lanka, scomparsa proprio nei giorni successivi alla fuga del detenuto. 🔗Leggi su notizieaudaci.it

Emanuele De Maria suicida dal Duomo: la collega Chamila trovata morta, il corpo in un laghetto al Parco Nord di Milano - I carabinieri a seguito di una segnalazione giunta al 118 sono intervenuti all'interno del Parco Nord, dove è stato trovato il cadavere di una donna. Dai primi accertamenti il corpo... 🔗Leggi su leggo.it

Milano. Emanuele De Maria ancora in fuga: accoltellato Hani Fouad Abdelghaffar Nasr e scomparsa Chamila Wijesuriyauna - Non si hanno ancora notizie di Emanuele De Maria, il detenuto del carcere di Bollate che sabato mattina ha accoltellato Hani Fouad Abdelghaffar Nasr, 50 anni, all’alba davanti all’hotel Berna di Milano, dove entrambi erano impiegati. Nasr è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’ospedale Niguarda per cinque coltellate ricevute e resta ricoverato in terapia intensiva in condizioni gravi.Secondo gli investigatori, De Maria potrebbe essersi dileguato immediatamente dopo l’aggressione, forse salendo su un treno dalla vicina Stazione Centrale. 🔗Leggi su laprimapagina.it

