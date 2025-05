Milano aggressioni hotel | sospetto si getta dal Duomo su corpo barista trovate ferite da taglio

Un tragico evento si è verificato ieri al Duomo, dove un uomo si è lanciato dal camminamento nord delle terrazze, cadendo in corso Vittorio Emanuele. Testimoni hanno assistito alla scena, contribuendo così alle indagini per identificare l'uomo, ritenuto un sospetto. Al contempo, si stanno valutando le circostanze riguardanti il corpo di una donna, che potrebbe essere una dipendente del luogo.

L'uomo, secondo quanto dichiarato dai testimoni, si è gettato senza esitazione dal camminamento nord delle terrazze del Duomo, cadendo dopo un volo di circa 40 metri, in corso Vittorio Emanuele, non lontano dalla Rinascente. In corso le indagini per risalire alla sua identità, si ipotizza possa essere il sospetto. Valutazioni anche sul corpo della donna, che potrebbe essere la dipendente scomparsa da venerdìL'articolo Milano, aggressionihotel: sospetto si getta dal Duomo, su corpobaristatrovateferite da taglio proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano, aggressioni hotel: sospetto si getta dal Duomo, su corpo barista trovate ferite da taglio

