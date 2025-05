Milano 35enne si getta dal Duomo e muore | sarebbe il detenuto ricercato

(LaPresse) Un 35enne si è tolto la vita gettandosi dal Duomo di Milano. L’ipotesi è che sia Emanuele De Maria, il detenutoricercato per aver accoltellato un collega di lavoro fuori dall’Hotel Berna di via Napo Torriani. Secondo quanto si apprende, l’uomo che si è lanciato dalla cattedrale non avrebbe con sé documenti, ma potrebbe essere riconosciuto anche dai tatuaggi sulle braccia. In piazza Duomo il 118, intervenuto alle 13.40 circa, i vigili del fuoco e la polizia. Intanto nel Parco nord di Milano si cerca la 50enne cingalese dipendente dell’hotel Berna sparita da venerdì e collega De Maria. Una telecamera dell’ospedale Bassini avrebbe inquadrato De Maria e Arachchilage Dona Chamila Wijesuriya entrare nel parco. Le successive immagini mostrano invece l’uomo allontanarsi da solo, con la borsa di lei. 🔗Leggi su Lapresse.it

