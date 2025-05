Milan suggestione Svilar se parte Maignan

Il contratto di Mike Maignan scadrà il 30 giugno 2026 e il rinnovo non è ancora arrivato. Qualora non dovesse arrivare entro quest’ estate le ipotesi di un suo addio si farebbero molto più concrete per non rischiare di perderlo poi a zero nel 2026. I rossoneri stanno già pensando a questo possibile scenario e si sono cominciati a guardare intorno, soprattutto in Serie A. Una delle suggestioni più chiacchierate delle ultime ore risponde al nome di Mile Svilar. Il portiere serbo-belga è attualmente in forza alla Roma e sta vivendo la stagione migliore della sua vita.Difficilmente la Roma si priverà del suo numero 99, ma davanti a un’ offerta cospicua potrebbe cominciare a pensarci. Le variabili attorno a questo possibile trasferimento sono molteplici. Innanzitutto bisognerà capire quali sono le coppe che disputeranno i rossoneri e i giallorossi. 🔗Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan, suggestione Svilar se parte Maignan

#Maignan è tornato super, parate spettacolari ed efficaciBisogna trovare l’accordo definitivo per il rinnovo.Il #Milan vince a Genoa, ma in campionato ormai c’è poco da direTesta alla finale di Coppa ItaliaLeggi la discussione

#Maignan e #Gimenez oggi in gruppoVerso #MilanAtalanta Leggi la discussione

