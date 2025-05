Milan rinforzo da 45mln dal Brasile | è il nuovo Cafù

Il Milan cerca dei nuovi rinforzi per puntellare la rosa ed in tal senso nel mirino ci finisce un talento purissimo dal Brasile. E’ considerato da molti il nuovoCafù ed è un prospetto di estremo interesse.In casa rossonera ci sono tanti punti interrogativi da tenere in considerazione, dal momento che in estate cambierà molto in maniera del tutto fisiologica. Il grande dubbio riguarda sicuramente il nuovo allenatore. Sergio Conceicao dovrebbe salutare a prescindere, ma qualche dubbio lo hanno fatto sorgere le recenti prestazioni. Ed attenzione anche alla finale di Coppa Italia, che potrebbe ulteriormente sparigliare le carte, come si suole dire in questi casi. Da questo punto di vista, però, anche in sede di mercato, nonostante la squadra sia di alto livello, servono dei rinforzi importanti per alzare l’asticella. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, rinforzo da 45mln dal Brasile: è il nuovo Cafù

