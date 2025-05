Milan Pellegrino | Quando chiama un club così puoi solo accettare

Marco Pellegrino, difensore argentino di proprietà del Milan ora in prestito all'Huracán vuole tornare per affermarsi in maglia rossonera 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pellegrino: “Quando chiama un club così puoi solo accettare”

Su questo argomento da altre fonti

Addio al Milan, Joao Felix può tornare a casa: il Benfica ci pensa per il Mondiale per Club - L`avventura al Milan non è andata secondo le aspettative e per Joao Felix ora spunta una nuova ipotesi: tornare a casa, tornare al Benfica.... 🔗Leggi su calciomercato.com

Milan, Florenzi compie 34 anni: gli auguri del club rossonero a ‘Spizzi’ - Alessandro Florenzi compie oggi 34 anni: ecco gli auguri del Milan al terzino rossonero, tormentato dagli infortuni in tempi recenti 🔗Leggi su pianetamilan.it

Milan, Gimenez: “Mi do un voto dopo ogni partita. Ibrahimovic e Breakfast Club …” - Santiago Gimenez, attaccante del Milan, si è raccontato a 360° in una lunga ed interessante intervista in cui ha rivelato qualche aneddoto 🔗Leggi su pianetamilan.it

Cosa riportano altre fonti

Pellegrino vede rossonero: “Milan, ora sono pronto”; Pellegrino vuole solo il Milan: In estate vorrei rientrare per restare; Pellegrino: “L’esordio al Milan un sogno, poi il dolore alla caviglia…”; 28esima giornata, Lazio-Udinese 1-1: i biancocelesti falliscono il sorpasso sulla Juve. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Pellegrino sicuro: "In estate voglio restare e prendermi il Milan, i tifosi abbiano fiducia in me". Poi svela il consiglio di Kjaer - Marco Pellegrino, difensore di proprietà del Milan in prestito all`Huracan, in Argentina, ha rilasciato un`intervista a ... 🔗msn.com

Marco Pellegrino rivela: “In estate vorrei rientrare al Milan per restare” - Il difensore rossonero, attualmente in prestito all’Huracan, è stato intervistato dai colleghi di giandlucadimarzio.com: “In questi 18 mesi sono cresciuto molto". 🔗msn.com

Milan, senti Pellegrino: "Voglio tornare per restare, i tifosi abbiano fiducia in me" - Marco Pellegrino ha raccolto solo una presenza in carriera con il Milan, ma vede il proprio futuro a tinte solo rossonere. Il difensore argentino di proprietà del Diavolo ma in prestito all'Huracan, 2 ... 🔗sportmediaset.mediaset.it