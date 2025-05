Milan nuovi affari con il Feyenoord? Sondaggio per Hancko e spunta un retroscena a sorpresa su Redmond

Il Milan guarda sempre in Olanda e all`Eredivisie per cercare di individuare i profili adatti a rendere sempre più competitiva la propria rosa.. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Segui queste discussioni sui social

#Milan | Le ultime da Milanello: #Fofana e #Tomori regolarmente in campoLavoro a parte per #Bondo e #Sottil ?? https://pazzidifanta.com/news-fantacalc… Leggi la discussione

Peccato non essere riusciti a finalizzarla ma ...quest'azione cosa è stata?? ?????? #Milan #Pulisic #giochidiprestigio Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Adani provoca: «Milan e Juventus saranno un po’ imbarazzate dopo aver visto Feyenoord e Psv?» - Adani lancia una provocazione: «Milan e Juve saranno un po’ imbarazzate dopo aver visto Feyenoord e Psv?». Le dichiarazioni Daniele Adani nel corso di Viva El Futbol, ha lanciato questa provocazione agli spettatori riguardo la Juventus e il Milan, uscite di scena dalla Champions League rispettivamente per mano di Psv Eindhoven e Feyenoord. Ecco le sue dichiarazioni: ADANI – «La […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Cassano: “Io mi vergognerei se fossi nei giocatori del Milan! Feyenoord scarsissimo” - Viva el Futbol – Cassano: “Io mi vergognerei se fossi nei giocatori del Milan! Feyenoord scarsissimo” Le parole di Antonio Cassano durante il podcast: “Io … L'articolo Cassano: “Io mi vergognerei se fossi nei giocatori del Milan! Feyenoord scarsissimo” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗Leggi su forzazzurri.net

Cassano duro: “Feyenoord imbarazzante. Il Milan si deve vergognare” - Antonio Cassano, ex attaccante anche del Milan, ha parlato durante 'Viva el Futbol'. Ecco il suo pensiero sulla Champions League 🔗Leggi su pianetamilan.it

Approfondimenti da altre fonti

Milan, nuovi affari con il Feyenoord? Sondaggio per Hancko e spunta un retroscena a sorpresa su Redmond; Quanto ha speso il Milan? Saldo e impatto a bilancio del mercato invernale; Champions League rosso…nera: follia Theo, Milan fuori; Il Feyenoord di nuovo sulla strada italiana con il terzo allenatore in stagione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan, via i titolari: 5 nuovi acquisti italiani, tutti i nomi - Il MIlan ha certamente bisogno di nuovi innesti in tutte le zone del campo e sono già ... ma bisognerà attendere la fine della stagione per arrivare a chiudere gli affari. Secondo quanto riferisce La ... 🔗calcionow.it

Il Milan si muove sul mercato: nel mirino un baby talento del Feyenoord e non solo - Secondo quanto riportato da alcune testate estere, il Milan è tra i club interessati a Zépiqueno Redmond, classe 2006 del Feyenoord. Il giovane olandese di origini surinamesi ha impressionato negli ... 🔗notiziemilan.it

Milan-Feyenoord, Moncada spinge Gimenez e di Joao Felix ne svela il futuro: la confessione fa sognare i tifosi - Milan-Feyenoord, Moncada spinge Gimenez e di Joao Felix ne svela il futuro. Le parole del dirigente rossonero non lasciano dubbi. Il Milan questa sera si gioca una fetta importante del proprio futuro. 🔗calcioblog.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: