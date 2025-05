Milan Morata e Bennacer fanno festa con Galatasary e Marsiglia | cosa filtra sui riscatti

Alvaro Morata e Ismael Bennacerfannofesta lontano da Milano, ma in qualche a sfregarsi le mani è anche il Milan, che dai successi del weekend. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Segui queste discussioni sui social

#Milan | Le ultime da Milanello: #Fofana e #Tomori regolarmente in campoLavoro a parte per #Bondo e #Sottil Leggi la discussione

Peccato non essere riusciti a finalizzarla ma ...quest'azione cosa è stata?? #Milan #Pulisic #giochidiprestigio Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Calciomercato Milan, Ricci: “Voci che fanno piacere, ma …”. E su Tonali … - Samuele Ricci, centrocampista del Torino accostato al Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro e non solo 🔗Leggi su pianetamilan.it

Milan, Pellegatti: “Gimenez mi preoccupa”. Diddi risponde: “Usato come Morata” - Carlo Pellegatti tifoso rossonero, ha chiesto a Luca Diddi, tattico e match analyst, delle prestazione di Santiago Gimenez del Milan 🔗Leggi su pianetamilan.it

Milan, l’agente di Gabbia al veleno: parole che fanno discutere contro il club - Tullio Tinti, agente di Matteo Gabbia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al difensore centrale del Milan e ad altri suoi assistiti 🔗Leggi su pianetamilan.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Milan, Morata e Bennacer fanno festa con Galatasary e Marsiglia: cosa filtra sui riscatti; Il Milan in prestito: Bennacer da 3 in pagella, Morata da 7 e il titolo si avvicina; Milan, come stanno andando i prestiti: bene Morata, male Bennacer; Notizie da Milanello: Morata e Bennacer si allenano con il gruppo, Pulisic personalizzato. 🔗Ne parlano su altre fonti

Milan, Morata e Bennacer fanno festa con Galatasary e Marsiglia: cosa filtra sui riscatti - Alvaro Morata e Ismael Bennacer fanno festa lontano da Milano, ma in qualche a sfregarsi le mani è anche il Milan, che dai successi del ... 🔗msn.com

Milan: ecco quanto guadagnano i rossoneri dal riscatto del giocatore - Il Milan potrebbe incassare 12 milioni dal riscatto di Bennacer da parte del Marsiglia. I dettagli e i retroscena dell’operazione. Ismaël Bennacer, centrocampista algerino classe 1997, ha lasciato il ... 🔗newsmondo.it

Il Milan in prestito: Bennacer a Marsiglia non va, Morata panchinaro. Pellegrino ai playoff - Sono diversi i giocatori che il Milan ha mandato in prestito, con la speranza in molti casi che i giocatori in questione vengano riscattati dai club nei quali attualmente giocano. C'è chi invece è ... 🔗milannews.it