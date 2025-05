milan mercoledì assalto alla coppa italia con pulisic e giménez

Il Milan affronterà il Bologna mercoledì sera in finale di Coppa Italia con Christian Pulisic e Santiago Giménez in grande spolvero 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Ascolti TV | Mercoledì 2 Aprile 2025. In 6 milioni per Milan-Inter di Coppa Italia (28.4%) - Nella serata di ieri, lunedì 17 marzo 2025, su Rai1 Non Avere Paura – Un’Amicizia con Papa Wojtyla ha interessato 2.618.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale5 la semifinale di Coppa Italia – Milan-Inter ha conquistato 6.066.000 spettatori con uno share del 28.4%. Su Rai2 Mare Fuori 5 intrattiene 1.060.000 spettatori pari al 5.4%. Su Italia1 Top Gun incolla davanti al video 1.065.000 spettatori (6%). 🔗Leggi su davidemaggio.it