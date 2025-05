Milan il vice Gimenez arriverà dalla Serie A | idea chiara sul profilo

Nessun dubbio in casa del Milan per chi sarà il viceGimenez nella prossima stagione. Di seguito la scelta di MoncadaUna straordinaria rimonta quella del Milan contro il Bologna, che tiene ancora vivo il sogno dei tifosi, e non solo, di accedere alle competizioni europee nella prossima stagione.Se, quindi, la rosa è concentrata sulle ultime partite di campionato e sulla finale di Coppa Italia da disputare mercoledì 14 maggio alle ore 21.00; la società rossonera lavora, invece, in vista della prossima finestra di mercato.L’obiettivo è quello di migliorarla e renderla ancora più competitiva per poter creare un nuovo ciclo che possa essere duraturo nel tempo. La società lavorerà su vari reparti, ma una certezza in vista della prossima stagione è l’attaccante Santiago Gimenez.Milan, scelto il viceGimenez: arriva dallaSerie ADopo un periodo no, il bomber rossonero Gimenez è ritornato a segnare e il Milan tiene così alte le aspettative sul messicano. 🔗Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Milan, il vice Gimenez arriverà dalla Serie A: idea chiara sul profilo

Calciomercato Milan, Tuttosport: Tammy Abraham non verrà confermato: corsa a due per il ruolo di vice Santiago Gimenez. I nomi - In vista del calciomercato estivo il Milan che quasi sicuramente non confermerà Tammy Abraham, dovrà pensare al vice Santiago GimenezIl nuovo corso del Milan difficilmente vedrà la presenza di Tammy Abraham in attacco, l’attaccante inglese come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, quasi sicuramente tornerà alla Roma in estate. Il costo del cartellino (20-25 milioni) e l’ingaggio (5 milioni) complica la permanenza in rossonero. 🔗Leggi su dailymilan.it

Calciomercato Milan: nel mirino Redmond come Vice Gimenez - Calciomercato Milan, si accendono i riflettori per il vice Gimenez, conferme sul fronte JovicIl Milan continua a lavorare sul fronte attacco in vista della prossima stagione. Dopo un’annata segnata dalla discontinuità nel ruolo di centravanti, la dirigenza rossonera guarda con attenzione al mercato per rafforzare il reparto offensivo. Con Santiago Gimenez che sembra finalmente essersi sbloccato, il club pensa già al suo vice, individuato proprio nel Feyenoord, ex squadra dell’attaccante messicano. 🔗Leggi su dailymilan.it

