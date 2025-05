milan il real madrid piomba su theo

Theo Hernandez è stato accostato nelle ultime ore al RealMadrid. I Blancos hanno la necessità di trovare un titolare sull’ out di sinistra dopo il mancato trasferimento di Alphonso Davies. Il titolare delle ultime stagioni è stato Ferland Mendy. Il terzino francese più volte è stato preso di mira dai propri tifosi essendo non considerato all’ altezza per vestire la “Camiseta blanca“. Florentino Perez ha quindi deciso che questa estate sarà rivoluzione sugli esterni: a destra è stato ipotecato l’ acquisto di Trent Alexander Arnold mentre a sinistra piace proprio Theo Hernandez.L’ attuale terzino rossonero ha già vestito in passato la maglia del RealMadrid. Nelle ultime stagioni si è parlato tante volte di un suo possibile ritorno nella capitale spagnola, ma Theo non ha mai fatto dubitare della sua fede rossonera. 🔗Leggi su Dailymilan.it

