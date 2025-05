Milan Chukwueze e un ingresso che fa sperare | l’arma in più in Coppa Italia?

🛈 Anteprima news:

(contenuto troppo corto: 145)

Milan, Samuel Chukwueze è stato tra i protagonisti positivi della vittoria dei rossoneri contro il Bologna. Le pagelle e l'analisi della sua gara 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Chukwueze e un ingresso che fa sperare: l’arma in più in Coppa Italia?

Segui queste discussioni sui social

#Milan | Le ultime da Milanello: #Fofana e #Tomori regolarmente in campoLavoro a parte per #Bondo e #Sottil Leggi la discussione

Peccato non essere riusciti a finalizzarla ma ...quest'azione cosa è stata?? #Milan #Pulisic #giochidiprestigio Leggi la discussione

Su altri siti se ne discute

Milan-Bologna 3-1 (90?): Chukwueze spacca, Giménez fa doppietta - È finita Milan-Bologna, partita della 36^ giornata della Serie A 2024-2025: ecco come è andato il secondo tempo dei rossoneri a 'San Siro' 🔗Leggi su pianetamilan.it

Inter-Milan, Inzaghi non fa più sconti! La probabile formazione - Simone Inzaghi non ha più intenzione di fare alcun tipo di turnover in vista del prosieguo della stagione. A poche ore da Inter-Milan la sua probabile formazione è una sorpresa assoluta.SORPRESA – La sorpresa non sta nei cambi rispetto alla trasferta di Bologna, bensì nei giocatori confermati dalla partita di pochi giorni fa. Inter-Milan è la gara in programma oggi alle ore 21 ed è valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. 🔗Leggi su inter-news.it

Letizia sconsolato: “Che si fa? Chi può salvare il Milan? Una botta di fortuna” - Francesco Letizia, giornalista che spesso parla del Milan, ha detto la sua sul direttore sportivo rossonero. Ecco le sue parole 🔗Leggi su pianetamilan.it

Cosa riportano altre fonti

Milan, Chukwueze e un ingresso che fa sperare: l’arma in più in Coppa Italia?; Milan-Bologna, le pagelle di CM: Gimenez devastante, Chukwueze cambia la partita. Orsolini e Pulisic top; Milan-Lazio 1-2, gol e highlights. Rete di Zaccagni e Chukwueze, decide Pedro al 98'; Milan-Bologna 3-1 (90'): Chukwueze spacca, Giménez fa doppietta. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nuovo esterno al Milan, sostituirà Chukwueze: affare da 25 milioni - Possibile ritorno di fiamma del club rossonero per un vecchio obiettivo di mercato: può sostituire Chukwueze. Nuovo esterno al Milan, sostituirà Chukwueze: affare da 25 milioni (Ansa Foto ... 🔗milanlive.it

Conceicao spende parole positive per Chukwueze: decisivo il suo ingresso in campo - Conceicao al termine di Milan Bologna è intervenuto in conferenza stampa commentando il match andato in scena oggi Al termine di Milan-Bologna, 34esima giornata di Serie A, è intervenuto in conferenza ... 🔗milannews24.com

Milan, Chukwueze ai saluti: nuovo affare alla Leao - In attesa di definire la trattativa per l’arrivo di Igli Tare, il Milan porta avanti alcuni ragionamenti di mercato tra uscite ed entrate: addio a Chukwueze Tra i giocatori a salutare il Milan la ... 🔗spaziomilan.it