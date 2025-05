Milan-Bologna | una finale di Coppa Italia dal sapore storico all’Olimpico

Finale Coppa Italia 2025: oltre 50mila biglietti venduti. Pronta la maxi coreografia rossoblù - Bologna, 5 maggio 2025 – Sarà uno stadio Olimpico da tutto esaurito per la finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio. Non soltanto per merito della marea rossoblù. BOLOGNA LAZIO TIFOSI Se da un lato le vendite dei tagliandi per i tifosi del Bologna procede più che spedita, con poco più di 700 biglietti disponibili soltanto nella Monte Mario con prezzi vicini ai 200 euro, anche la parte rossonera ha risposto presente con la Lega Serie A che ha annunciato che le vendite per i tifosi in possesso delle Fidelity Card hanno superato i 50. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

