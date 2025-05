Migliori PC portatili Windows alternativi ai Macbook

di alta produttività e creatività. Dotati di potenti processori e schermi di alta qualità, i MacBook Pro si pongono come strumenti ideali per professionisti del settore grafico, musicale e video. Tuttavia, il loro prezzo elevato richiede una riflessione attenta sulle esigenze personali e sull’effettivo valore che possono offrire. Scopriamo insieme se vale la pena investire in uno di questi preziosi dispositivi.

Tutti gli appassionati di tecnologia conoscono sicuramente i Macbook Pro, veri e propri gioielli di design in grado di unire leggerezza, velocità e durata della batteria come pochi altri computer sono in grado di fare.Se però siamo interessati ad acquistare un Apple Macbook Pro, sappiamo già che dovremo fare i conti con un portatile estremamente costoso, adatto unicamente in ambienti professionali o in uffici o aziende dove è fondamentale mostrare di avere un Macbook per la produzione.In tutti gli altri scenari possiamo puntare senza troppi problemi su PC dal design equivalente ma con sistema operativo Windows, che per molti versi si comporta in maniera pari o addirittura superiore a OS X con alcuni programmi.il mercato Windows è più vivo che mai, e questi portatili dimostrano che non serve un logo con una mela per avere un dispositivo di classe. 🔗Leggi su .com

