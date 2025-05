GROSSETO La stagione turistica è alle porte quindi è bene consegnare ai tanti turisti che in estate si riverseranno in Maremma strade il più possibile sicure. Un intervento della Provincia di Grosseto che ha mirato proprio a questo, cioè a garantire sicurezza sia ai residenti che ai turisti è quello recentemente terminato nella zona di Punta Ala. Sono infatti Terminati i lavori di manutenzionesulla strada provinciale 61 Punta Ala, che hanno interessato tratti saltuari tra il chilometro 06+750 e il chilometro 09+500. L’intervento, per un importo complessivo di 200mila euro, ha previsto la fresatura delle radici emerse e la successiva bitumatura del manto stradale, al fine di Migliorare la sicurezza e il comfort di guida. "La manutenzione delle nostre strade è una priorità per garantire sicurezza e qualità della vita a residenti e turisti. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Migliorare la viabilità in Maremma. Terminati i lavori sulla Sp 61: "La manutenzione è una priorità"