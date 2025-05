Michieletti il primario arrestato per abusi | Si sentiva intoccabile in reparto tutti sapevano

La testimonianza di una dipendente dell'ospedale di Piacenza raccolta dal quotidiano Libertà: “Ho subito più volte molestie, ma mi sono ribellata. Si atteggiava a padre-padrone ed era sempre circondato da alcune fedelissime, quasi avesse un harem" 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Michieletti, il primario arrestato per abusi: “Si sentiva intoccabile, in reparto tutti sapevano”

Emanuele Michieletti, chi è il primario arrestato a Piacenza per abusi sulle colleghe - Piacenza, 8 maggio 2025 – Bufera sull’ospedale civile di Piacenza finito al centro delle cronache dopo l’arresto di Emanuele Michieletti: è lui il primario arrestato ieri con le orrende accuse di violenza sessuale e abusi ai danni di diverse colleghe dottoresse e infermiere: 32 episodi in 45 giorni di osservazione e di filmati registrati dalla polizia. Chi è il primario arrestatoEmanuele Michieletti, 60 anni, è nato a Vercelli e ha compiuto ii suoi studi a Milano, dove ha conseguito la laurea in Medicina. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

