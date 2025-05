MichelaAnsoldi, la figlia di Iva Zanicchi di mestiere fa la psicologa, suo papà è Antonio Ansoldi, uno dei discografici più noti d’Italia, che fondò la RI-FI ed ebbe nella sua scuderia proprio la Zanicchi. I due si sposarono civilmente nel 1967 e dalla loro unione nacque a dicembre dello stesso anno Michela. Per diversi anni presidente dell’Associazione fonografici italiani, il discografico è scomparso improvvisamente nel 1979, quando la figlia aveva appena 12 anni. La cantante ha descritto così il rapporto con la figliaMichela: “Mia figlia è una donna fuori dalla norma, eccezionale. Una mamma e una figlia meravigliosa. Non mi frequenta molto, ma ogni volta che ho bisogno lei c’è”. In realtà, Iva Zanicchi ha dovuto anche ammettere che quando Michela era una bambina ha sofferto la sua assenza. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Michela Ansoldi, chi è la figlia di Iva Zanicchi e cosa fa nella vita