Vittoria per Saji e Rossi alla Comacchio Half Marathon. Un successo di presenze per l’evento podistico organizzato dall’associazione Ravenna Runners Club con il patrocinio del Comune di Comacchio. Una giornata di sport che ha registrato il tutto esaurito su tutte le distanze previste, Mezzamaratona 21.097 km, 10 km competitiva e ludico motoria, con circa oltre 2500 iscritti. Il programma della giornata è iniziato con il ritiro dei pettorali, per la Mezzamaratona, la 10 km competitiva e 10 km ludico motoria nell’area expo village – parcheggio fattibello. La prima partenza è stata quella della maratonina a sei zampe ‘Dogs&Run’. Il momento più atteso è stata poi la partenza della Mezzamaratona 21.097 km e della Comacchio 10Km, sia competitiva che ludico motoria. A dare il saluto a tutti i partecipanti il sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri e Laura Fogli, ex maratoneta, testimonial dell’evento. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mezza maratona, è un dominio africano: "Edizione da record con 2500 presenze"