Meteo le previsioni in Campania per domenica 11 maggio 2025

Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioniMeteo in Campania per oggi, domenica 11 maggio2025. Avellino – Celi in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2674m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta Meteo presente.Benevento – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, sono previsti 0.7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2707m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per domenica 11 maggio 2025

