Mercato Juventus è già fuori dal progetto? Importanti novità sul futuro di un bianconero Cosa filtra in vista della prossima estate

Nelle ultime ore, Douglas Luiz ha suscitato l’attenzione dei media con le sue dichiarazioni riguardo la nostalgia per l’Aston Villa. Questo ha sollevato interrogativi sul suo futuro e sul suo ruolo nel progetto bianconero. Scopriamo le ultime novità sulle sue intenzioni e sul possibile impatto sul mercato della Juventus.

MercatoJuventus, è già fuori dal progetto? Le ultime novità sul futuro di un centrocampista bianconeroDouglas Luiz è tornato a far parlare di sé nelle ultime ore, ancora per questioni non legate al campo. Il centrocampista brasiliano, negli scorsi giorni, ha esternato la sua nostalgia per l’Aston Villa, per poi “rimediare” con due post Instagram a fare chiarezza.Tuttavia, come riportato da Gazzetta.it, il brasiliano sembra ormai essere più fuori che dentro al progettodellaJuventus. Anche a Roma, nello spareggio Champions contro la Lazio, il bianconero è entrato solo nel finale per pochi minuti. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, è già fuori dal progetto? Importanti novità sul futuro di un bianconero. Cosa filtra in vista della prossima estate

Milik rinnova (a sorpresa) con la Juventus, anche se è fuori dal progetto tecnico (Gazzetta) - Arek Milik rinnoverà il suo contratto con la Juventus fino al giugno 2027. La notizia arriva – a sorpresa, considerata la travagliata esperienza del polacco in bianconero – da La Gazzetta dello Sport.Leggi anche: Elkann ha pronti per la Juventus 100 milioni di aumento di capitale, in caso saltasse il quarto posto (Tuttosport)L’indiscrezione di Gazzetta su Milik“Prolungamento di contratto a sorpresa in casa Juventus, ma che punta soltanto alla sostenibilità. 🔗Leggi su ilnapolista.it

David Juventus, così non si fa: bonus alla firma, commissioni e ingaggio, le richieste del canadese sono fuori mercato! I dettagli - di Redazione JuventusNews24David Juventus, così non si fa: bonus alla firma, commissioni e ingaggio, le richieste del canadese sono fuori mercato! I dettagli e le ultime novitàSi fa sempre più in salita l’ipotesi Jonathan David per il calciomercato Juventus, che tra gli attaccanti sondati in queste settimane aveva inserito anche il canadese in scadenza col Lille nella propria lista.Secondo quanto riportato da Tuttosport l’affare sarebbe quasi impossibile: il giocatore si libererà a zero ma tra bonus alla firma, commissioni e ingaggio (la richiesta è in doppia cifra a stagione) rischia ... 🔗Leggi su juventusnews24.com

Mercato Juventus: sacrificio eccellente in estate? Un big a sorpresa può lasciare Torino! L’ultima indiscrezione sul suo futuro - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus: possibile sacrificio eccellente in estate? Un big a sorpresa potrebbe lasciare i bianconeri! L’ultima voce sul suo futuroSecondo quanto riferito da Fabiana Della Valle, non c’è solo Andrea Cambiaso in ottica di una possibile cessione eccellente nella prossima estate, con il terzino che continua ad essere corteggiato dal Manchester City.Anche Federico Gatti, secondo la giornalista, potrebbe essere ‘sacrificato‘ dalla dirigenza nel prossimo mercato Juventus visto il reparto difensivo comunque affollato grazie anche al rientro di Gleison ... 🔗Leggi su juventusnews24.com

Juventus, che guaio: “Postilla nel contratto, non può giocare in Serie A” - La Juventus va dunque a caccia di un nuovo attaccante che possa prendere per mano un reparto avanzato spesso criticato e senza un reale padrone. Vlahovic nella prima parte e Kolo Muani nella seconda ... 🔗calciomercato.it

“Juventus fuori dall’Europa”, succede di nuovo: il verdetto non lascia scampo - La squadra bianconera, dopo il pareggio di ieri con la Lazio, rischia grosso: non soltanto la Champions a rischio, cosa succede ... 🔗calciomercato.it

Gazzetta - Juve, 4 giocatori fuori dal progetto tecnico di Tudor - L'eventuale conferma di Igor Tudor sulla panchina della Juventus porterebbe 4 giocatori bianconeri ad essere esclusi dal progetto tecnico in vista della prossima stagione: come riportato ... 🔗tuttojuve.com