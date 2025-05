Mercato Juve uno dei giocatori in prestito può rimanere in bianconero! Due gli scenari plausibili per prolungare l’avventura juventina Le soluzioni

MercatoJuve, uno dei giocatori attualmente in prestito potrebbe rimanere in bianconero! Due gli scenari possibiliIl gol alla Lazio come innalzamento delle quotazioni per la permanenza di Randal Kolo Muani alla Juve. Questo è il nuovo capovolgimento di fronte della storia tra l’attaccante francese e il club bianconero. Tutto, però, dipenderà dalla volontà delle due società di mettersi d’accordo. Questo è quanto sostiene oggi il Corriere dello Sport. Attualmente ci sono due strade per prolungare il matrimonio a strisce bianconere.La prima è questa: rinnovo del prestito a condizioni di riscatto abbordabili per i bianconeri da parte del PSG. La seconda è la seguente: Madama dovrà impegnarsi a spendere 50 milioni di euro, cifra che serve ai francesi per non andare in minusvalenza. . 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, uno dei giocatori in prestito può rimanere in bianconero! Due gli scenari plausibili per prolungare l’avventura juventina. Le soluzioni

