Mercato Juve | offerta presentata! Un pallino dei bianconeri ora rischia seriamente di allontanarsi Novità importanti sul suo futuro

MercatoJuve: è stata presentata un’offerta! L’obiettivo dei bianconeri ora rischiaseriamente di allontanarsi. Novitàimportanti su di luiCome riportato da Fabrizio Romano, il Napoli ha effettuato una mossa importanti nei confronti di Jonathan David, offrendo una prima proposta di contratto. Sono in corso trattative avanzate per un trasferimento a parametro zero, visto che l’attaccante – obiettivo anche del MercatoJuve – lascerà il Lille in estate a scadenza.È stata inviata un’importante proposta contrattuale al canadese, con gli ultimi dettagli ancora da chiarire prima di arrivare alla fumata bianca finale. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve: offerta presentata! Un pallino dei bianconeri ora rischia seriamente di allontanarsi. Novità importanti sul suo futuro

Mercato Inter, presentata l’offerta per Jonathan David: sguardo all’Italia per le alternative in attacco! I nomi - di RedazioneMercato Inter, presentata l’offerta per Jonathan David: sguardo all’Italia per le alternative in attacco! I nomi sul taccuino dei nerazzurriI dirigenti del mercato Inter sono al lavoro per rinforzare l’attacco in vista del prossimo anno e il nome di Jonathan David non è mai definitivamente scomparso dai radar. I costi per l’ingaggio e per le commissioni dell’attaccante canadese, il quale si libererà a parametro zero dal Lille a giugno, sono comunque piuttosto elevati e rendono l’operazione complicata. 🔗Leggi su internews24.com

Vlahovic Juve, retroscena di mercato: il no a gennaio per l’addio, l’attaccante aspetta l’estate e l’offerta giusta - Vlahovic Juve, retroscena di mercato: l’attaccante bianconero ha rifiutato una grossa offerta dal Fenerbahce: ecco cosa vuole per il suo futuro Clamoroso retroscena su Dusan Vlahovic: come riportato da Tuttosport l’attaccante della Juve è sempre più vicino all’addio, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e con il rinnovo sempre più lontano. Secondo […] 🔗Leggi su calcionews24.com

David Juve: una rivale fa sul serio, presentata un’offerta all’obiettivo bianconero! Cosa sta accadendo per l’attaccante del Lille - di Redazione JuventusNews24David Juve: una squadra rivale fa sul serio, presentata questa offerta all’obiettivo bianconero! Cosa sta succedendo per l’attaccante del LilleSecondo quanto riferito da Calciomercato.com, Jonathan David – che si libererà a parametro zero dal Lille in estate – chiede altissime gratificazioni dal punto di vista economico: uno stipendio da circa 10 milioni di euro, un bonus alla firma di circa 15 milioni e commissioni per l’agente. 🔗Leggi su juventusnews24.com

