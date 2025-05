Mercatino oggi si lavora per il Calcit In arrivo 250 banchi in zona Eden | Diamo forza al progetto Scudo

E’ il giorno del Calcit. Appuntamento oggi con la 71esima edizione del Mercatino dei Ragazzi nel tradizionale percorso intorno alla zonaEden. Parteciperanno al più grande evento dell’anno all’aperto, targato Comitato autonomo lotta ai tumori, 250 banchini e 100 espositori, coinvolti circa 500 bambini di ieri e di oggi pronti a lavorare per contribuire alla causa del Calcit. In vendita un po’ di tutto dai giochi all’abbigliamento, obiettivo finanziare il servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche gratuito per gli aretini e agganciare la cifra dello scorso anno. Presente anche la Sezione Arbitri di Arezzo con un banchino davanti ai Bastioni di Santo Spirito, unitamente a quello di Casa Thevenin, che farà impazzire i tanti visitatori. In vendita maglie di squadre di Serie A, B e C, ma anche 100 dolci fatti in casa dalle mamme degli associati, 100 piantine grasse donate da un’attività commerciale e poi giochi, vestiti e tanto altro. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mercatino, oggi si lavora per il Calcit. In arrivo 250 banchi in zona Eden: "Diamo forza al progetto Scudo"

Mercatino del Calcit a San Giovanni Valdarno - In occasione del tradizionale Mercatino dei ragazzi, organizzato dal Calcit Valdarno per domenica 11 maggio in piazza Cavour a San Giovanni Valdarno, sarà allestito, dalle ore 9 alle 12, un punto informativo in cui saranno presenti due infermieri della Asl Toscana Sud Est. L’iniziativa ha... 🔗Leggi su arezzonotizie.it

