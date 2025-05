Mercati nessuna Apocalisse sui listini | le Borse continuano a correre

Tempi duri per i gufi: le settimane scorrono e l’apocalisse economica, tanto attesa dai profeti di sventura, si fa sempre più lontana. I listini che avevano sperimentato le maggiori difficoltà hanno recuperato ampiamente, mentre Piazza Affari ha registrato guadagni significativi, smentendo le previsioni catastrofiche. I numeri parlano chiaro: la resilienza dei mercati sta sorprendendo, ribaltando le aspettative e rivelando una realtà tutt'altro che pessimistica

Tempi duri per i gufi. Passano le settimane. E l’Apocalisse dei Mercati vaticinata dai profeti di sventura si ostina a non palesarsi. Anzi, i listini a cui è andata peggio hanno completamente azzerato le perdite iniziali. Quelli a cui è andata meglio, come la nostra Piazza Affari, hanno invece inanellato buoni guadagni, sgretolando le speranze dei catastrofisti.I numeri parlano chiaro. Fissando il 2 aprile, il giorno del famoso Liberation Day, come base di partenza, il bilancio di 30 giorni si è rivelato senza dubbio positivo. Ma le cose non sono affatto cambiate ad una settimana di distanza. Anche prendendo in considerazione l’arco temporale fino al 9 maggio, il risultato non cambia. Wall Street, la Borsa più colpita dall’effetto dazi a inizio aprile, non ha fatto faville negli ultimi giorni, interrompendo una serie positiva di 11 giorni che non si vedeva dal novembre del 2004. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mercati, nessuna Apocalisse sui listini: le Borse continuano a correre

La Cina può usare la svalutazione dello #Yuan per contrastare i #dazi USA? Scopri gli scenari e le implicazioni della guerra commerciale

