Mercati Luna Park e Giro d’Italia | San Prospero assediato dalle auto

"A San Prospero residenti costretti a vivere sotto l’assedio delle auto per dieci giorni". Non usa mezzi termini Carlo Marsiglietti, noto medico senese ed ex consigliere comunale di ’Impegno civico Siena’, che proprio a San Prospero vive con la famiglia: "Non ne possiamo più, ormai è diventato impossibile parcheggiare. Per i prossimi dieci giorni nel quartiere ci sarà una tale concentrazione di eventi, da rendere la vita veramente difficile a noi residenti". Marsiglietti snocciola l’elenco delle manifestazioni, che hanno preso il via già dalla giornata di venerdì: "Questo week-end c’è il Mercato dei Fiori, al quale domenica (oggi, ndr) si aggiunge il Mercato straordinario dalle 7 alle 19. Ieri c’è stata poi l’apertura del LunaPark, con un’ora di accesso gratuito alle giostre. Il delirio". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mercati, Luna Park e Giro d’Italia: "San Prospero assediato dalle auto"

