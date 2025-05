Mendicante prese a botte il proprio cane Firme contro gli animali usati per la questua

Un video nel quale si vedeva un uomo che tirava a sé il propriocane e lo picchiava. Era stata una ragazza due mesi fa a riprendere la scena sotto i portici delle Varesine e a renderla pubblica sui social, scatenando ira e indignazione perché il clochard possedeva quattro cagnolini che sfruttava per indurre i passanti a lasciargli un'elemosina. Dopo quell'episodio Pavia ha deciso di raccogliere le Firme per una proposta di legge popolare alla Regione Lombardia di cui è promotrice Carolina Sala, presidente della Task Force animalista, che chiede di vietare lo sfruttamento di qualsiasi specie animale per la pratica dell'accattonaggio."È una iniziativa di sensibilizzazione che con piacere condividiamo – dicono gli assessori Angela Gregorini (Tutela degli animali) e Lorenzo Goppa (Ambiente) – La cura e il benessere degli animali sono un obiettivo importante per la nostra amministrazione: la maggioranza dei cittadini pavesi ha deciso di accogliere in famiglia un animale e questo fa sì che il nostro compito sia anche quello di creare le migliori e più efficaci condizioni per gli amici a quattro zampe".

