Meghan Markle nei guai | Ustionata una donna le fa causa per 10 milioni

MeghanMarkle è finita al centro di una polemica legale per una ricetta condivisa nel suo programma "Netflix With Love, Meghan". Una donna statunitense, Robin Patrick, ha chiesto un risarcimento da 10 milioni di euro, accusandola di negligenza dopo aver utilizzato i sali da bagno suggeriti nel programma. Secondo quanto ha raccontato la Patrick, che vive nel Maryland e è affetta da diabete, lei avrebbe seguito con attenzione le indicazioni di Meghan mescolando sale di Epsom, sale himalayano, olio di arnica e lavanda. Una volta immersa nella vasca, avrebbe iniziato a percepire un bruciore intenso alle gambe che si è aggravato fino a provocare ulcerazioni cutanee dolorose. In un'intervista, la donna ha detto: “Appena ho sentito il bruciore sono uscita dall'acqua. Ho provato a toccare la miscela con la mano destra e il dolore è peggiorato. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meghan Markle nei guai: "Ustionata", una donna le fa causa per 10 milioni

Guai per Meghan Markle, denunciata per i suoi sali da bagno, donna le fa causa per 10 milioni: “Ulcere, scottature e dolori lancinanti” - Tutto sarebbe nato da una ricetta per dei sali da bagno mostrata da Meghan in un episodio della serie With Love, Meghan, andato in onda su Netflix. Robin Patrick, una donna del Maryland, oggi minaccia una causa legale a Meghan Markle.Robin Patrick ha raccontato di aver seguito passo dopo passo la preparazione suggerita dalla Markle: sale Epsom, sale rosa dell’Himalaya, olio di arnica e olio essenziale di lavanda. 🔗Leggi su metropolitanmagazine.it

Nuovi guai per Meghan Markle: cosa ha combinato - La duchessa di Sussex è stata accusata di plagio, poiché il logo del suo nuovo brand somiglierebbe un po’ troppo allo stemma di un comune spagnolo 🔗Leggi su ilgiornale.it

Meghan Markle nei guai, la ricetta dei sali da bagno ha causato ustioni a una donna che chiede 10 milioni di risarcimento - Meghan Markle è accusata di negligenza per una ricetta presentata nel suo programma Netflix. Una donna diabetica sostiene di aver sviluppato gravi lesioni e disturbo post-traumatico dopo aver provato il mix. Adesso chiede un super risarcimento.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

