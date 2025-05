Media | Hamas tiene dei colloqui con gli Stati Uniti sulla tregua e sull' ingresso degli aiuti

Media: 'Hamas, i colloqui a Doha per la tregua sono falliti' - Funzionari palestinesi hanno dichiarato a Bbc Arabia che "i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza sono falliti" e hanno citato le grandi divergenze tra Israele e Hamas, nonostante gli incontri con mediatori del Qatar e dell'Egitto. 🔗 Leggi su quotidiano.net

Hamas, media: oggi delegazione attesa al Cairo per colloqui su nuova tregua - (Adnkronos) – Una delegazione di Hamas è attesa oggi al Cairo per i colloqui per un cessate il fuoco a Gaza. La notizia, riportata dal canale saudita Al-Hadath, è stata rilanciata anche dai media israeliani. Secondo quanto ha riferito da Al-Hadath, Hamas si sarebbe dimostrata "flessibile" rispetto al numero di ostaggi israeliani da rilasciare in […] 🔗Leggi su periodicodaily.com