McTominay | Non è il momento di farsi prendere dal panico ma di restare calmi

In breve da Zazoom:

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Genoa, evidenziando l'importanza di mantenere la calma in vista delle prossime sfide. Con un assist all'attivo, McTominay ha riconosciuto la forza degli avversari, sottolineando l'impatto della squadra ligure, capace di segnare due volte contro i partenopei.

Il centrocampista del Napoli Scott McTominay, autore anche oggi di un assist, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il GenoaLe parole di McTominayCome stai? «La cosa importante è rimanere calmi e vedere cosa succederà nelle prossime partite. Anche perché il Genoa ha dimostrato di essere una squadra forte e riuscire a fare due gol al Napoli»Te lo aspettavi così il primo campionato italiano?«Non è il momento di farsiprendere dal panico ma di restarecalmi. Sì, me lo aspettavo così il campionato, in questo momento in cima ci sono le due squadre più forti della Serie A»Ha parlato anche Jack RaspadoriChe carica vi danno questi tifosi?«Assolutamente oggi sono stati come sempre fantastici i tifosi e ci hanno dato una grande mano. Ci dispiace perché era una partita preparata bene e giocata bene. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - McTominay: «Non è il momento di farsi prendere dal panico ma di restare calmi»

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Grammatica e sintassi servono per capire e per farsi capire, esprimono la cultura della regola”, Valditara: “Giovani non conoscono il corsivo e scrivono in maiuscolo, è arrivato il momento di intervenire” - I dati del rapporto Censis rivelano una situazione preoccupante: il 35% degli adulti italiani comprende solo testi molto brevi e semplici, mentre appena il 5% raggiunge livelli adeguati di comprensione della scrittura.L'articolo “Grammatica e sintassi servono per capire e per farsi capire, esprimono la cultura della regola”, Valditara: “Giovani non conoscono il corsivo e scrivono in maiuscolo, è arrivato il momento di intervenire” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Editoria, De Paolini (Moneta): “In un momento di crisi importante farsi sentire” – Video - (Adnkronos) – Il direttore di Moneta, Osvaldo De Paolini, parla del nuovo settimanale economico che è stato presentato oggi a Roma. Moneta è disponibile ogni sabato in edicola in abbinamento con Il Giornale, Libero e Il Tempo. E’ pubblicato in formato cartaceo e completato da un'ampia offerta digitale. “Quando ci si trova in mezzo alla […]L'articolo Editoria, De Paolini (Moneta): “In un momento di crisi importante farsi sentire” – Video proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

I capi in velluto sono il trend del momento da non farsi scappare - Dovessimo descrivere il velluto saremmo tutti concordi nel definirlo sconfinata opulenza fatta tessuto, che non conosce tempo e che non smette di affascinare con la sua aura tutta lusso e raffinatezza, densa di drammaticità.Manifestazione per eccellenza dello sfarzo che fa da fil rouge nella moda attualmente in vigore, il soffice ordito capace di affascinanti giochi di chiaroscuro è da qualche mese tornato ad occupare una posizione di rilievo tra le tendenze dedicate alla stagione invernale: nel ruolo di assoluto must-have, si è vista la sua texture morbida dalla finitura lucente e ... 🔗Leggi su dilei.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

McTominay: «Non è il momento di farsi prendere dal panico ma di restare calmi»; McTominay a DAZN: Bisogna rimanere calmi, non è il momento di farsi prendere dal panico; DAZN - Napoli, McTominay: Non è il momento di farsi prendere dal panico, bisogna stare calmi; McTominay ha imparato a farsi capire in italiano e in dialetto, altro che Kvara e Osimhen. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

DAZN - Napoli, McTominay: "Non è il momento di farsi prendere dal panico, bisogna stare calmi" - NAPOLI - Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo il pari col Genoa. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Bisogna rimanere calmi. Il Genoa ... 🔗napolimagazine.com

McTominay: "Pari contro una squadra forte. Niente panico: stiamo calmi. In testa le più forti" - In testa ci sono le due squadre più forti. Bisogna preparare benissimo le prossime due, non è il momento di farsi prendere cal panico". PUBBLICITÀ Il centrocampista scozzese ha messo il suo zampino in ... 🔗areanapoli.it

DAZN, Testoni: "McTominay fuori dal comune, la confessione di Manna e la verità su Conte" - Il noto telecronista ha rilasciato alcune dichiarazioni a 1 Station Radio per analizzare il momento del Napoli dopo la vittoria sul Torino. 🔗msn.com