McTominay | La cosa importante è rimanere calmi Davanti due squadre forti

In breve da Zazoom:

Dopo il pareggio contro il Genoa, Scott McTominay ha condiviso le sue riflessioni ai microfoni di Dazn. Il centrocampista scozzese ha sottolineato l'importanza di mantenere la calma, evidenziando le qualità delle due squadre in campo. Le sue parole offrono una prospettiva interessante sulla situazione attuale della squadra e sul modo di affrontare le sfide future. L'articolo completo su ForzAzzurri.net.

Dia: «Lazio squadra importante per me! Ecco cosa è cambiato rispetto all’esperienza con la Salernitana» - Dia, attaccante della Lazio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quella che è la sua annata in biancoceleste A SkySport l’attaccante della Lazio Boulaye Dia, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua attuale annata in biancoceleste. LAZIO – «Sapevo che qui alla Lazio avrei scoperto qualcosa di nuovo, dalle aspettative ai tifosi. Qui non si cerca più di evitare […] 🔗Leggi su calcionews24.com