McKennie le due facce della medaglia da trequartista luccicano | cinico in fase offensiva battagliero in quella difensiva! Il ritorno al passato contro la Lazio funziona ma occhio a quel dato pericoloso

McKennie, il centrocampista della Juve è funzionale anche come trequartistacontro la Lazio! occhio, però, a queldato che preoccupaChe Weston McKennie fosse un giocatore fondamentale per la Juve non dovevamo di certo attendere la presenza numero 42 in stagione, nonché la 30^ nella corrente Serie A. L'intelligenza e l'applicazione tattica in dote al texano sono elementi irrinunciabili anche per Igor Tudor, il quale opta per una sorta di ritorno al passato da questo punto di vista. Nelle due partite più importanti dell'annata bianconera contro il Bologna e contro la Lazio, il croato lo rispolvera in un ruolo avanzato. In questi due "spareggi" con vista sulla prossima Champions League il numero 16 bianconero agisce come trequartista con duplice funzione d'assalto e d'equilibrio.

