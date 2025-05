McKennie Juventus il texano risponde presente nel momento più delicato della stagione! I giornali premiano due aspetti della sua partita contro la Lazio | il giudizio

McKennieJuventus, il suo esperimento da trequartista funziona nella sfida contro la Lazio: i giornali lo premiano!Fioccano i 6.5 in pagella affibbiati da La Gazzetta dello Sport. La lista, composta da Michele Di Gregorio, Alberto Costa e Manuel Locatelli si arricchisce con il nome di Weston McKennie.Per quanto fatto vedere in Lazio Juve, la Rosea gli attribuisce questo giudizio: «Un inno alla duttilità e alla praticità. Dove lo metti, sta, Trequartista atipico e muscolare, scodella l’assist del gol». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie Juventus, il texano risponde presente nel momento più delicato della stagione! I giornali premiano due aspetti della sua partita contro la Lazio: il giudizio

