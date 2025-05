McKennie Juve | cosa manca prima di ufficializzare il rinnovo di contratto L’ultimo aspetto prima del sì definitivo tutti gli aggiornamenti

McKennieJuve: cosa lo separa dall’ufficialità del rinnovo di contratto. L’ultimoaspettoprima del sì definitivo, novità importantiCome riportato da Matteo Moretto, il calciomercato Juve e Weston McKennie hanno trovato un accordo verbale per il prolungamento di contratto, con l’attuale scadenza fissata al 30 giugno 2026.Termini dell’accordo già fissati, ma si aspetta solo l’approvazione definitiva da parte della proprietà del club bianconero prima di dichiarare conclusa la trattativa per il rinnovo del centrocampista texano. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie Juve: cosa manca prima di ufficializzare il rinnovo di contratto. L’ultimo aspetto prima del sì definitivo, tutti gli aggiornamenti

Segui queste discussioni sui social

#Tudor: “Cosa manca alla #Juve per tornare grande? Non posso commentare cosa sarebbe successo, se fossi arrivato dalla preparazioneCon 2-3 pezzi si può avere squadra di altissimo livello; perché già così è una squadra forte al netto dell… Leggi la discussione

#Baroni: “La sconfitta sarebbe stata ingiustaPrimo tempo contratto da parte di entrambe le squadreAbbiamo commesso un solo errore e #Juve ci ha punito, ma poi non ci siamo disuniti e creato condizioni per pareggiareAvessimo fatto 1-1… Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gol annullato McKennie, la carica di Kelly su Montipò impedisce di sbloccare Juve Verona: ecco cosa è successo e cosa dice il regolamento - di Redazione JuventusNews24Gol annullato McKennie, cosa è successo durante Juve Verona: tutti i dettagli sul fallo commesso da KellyMcKennie aveva trovato la rete che avrebbe potuto sbloccare Juve Verona: prima un fallo di Kelly su Montipò come rivelato da Marelli a DAZN. Ecco cosa è successo e perché il gol è stato annullato ai bianconeri.PAROLE – «Corretta la decisione di Marchetti perché Kelly si appoggia su Montipò disturbandolo, è consentito caricarlo in area piccola ma in maniera regolare, spalla contro spalla, qui invece va sulla schiena». 🔗Leggi su juventusnews24.com

Koopmeiners o McKennie esterni? L’idea di Thiago Motta verso Fiorentina Juve. Cosa filtra sulle possibili scelte del tecnico - di Redazione JuventusNews24Koopmeiners o McKennie esterni? L’idea di Thiago Motta per la trasferta di Firenze: cosa filtra verso la prossima sfida di campionatoLa Juve continua a preparare la trasferta sul campo della Fiorentina, decisiva per i bianconeri dopo il clamoroso crollo casalingo contro l’Atalanta. La squadra di Thiago Motta deve ora blindare il quarto posto, ma non ci sono ancora certezze di formazione per l’allenatore. 🔗Leggi su juventusnews24.com

McKennie è il vero jolly della Juve! Il messaggio dopo la vittoria contro il Genoa gasa i tifosi che gli riconoscono questa cosa – FOTO - di Redazione JuventusNews24McKennie è il vero jolly della Juve: la FOTO e il messaggio pubblicato dal centrocampista bianconero sui socialTra i protagonisti della vittoria della Juve Primavera contro il Genoa c’è sicuramente McKennie che ha ricoperto l’ennesima diversa un ruolo diverso. Un vero e proprio jolly che anche con Tudor ha dato massima disponibilità: un aspetto che gli riconoscono i tifosi nei commenti del suo ultimo posto pubblicato su Instagram. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Atalanta-Juve, le pagelle dei bianconeri: a McKennie manca solo una cosa; Ora servono uomini, Solo noi possiamo: Locatelli-McKennie sul momento Juve; Rinnovo McKennie Juve, il prolungamento è cosa fatta; Juventus, McKennie: Difficile dire che sono soddisfatto, cerchiamo di capire cosa non va. 🔗Approfondimenti da altre fonti

McKennie Juve: cosa manca prima di ufficializzare il rinnovo di contratto. L’ultimo aspetto prima del sì definitivo, tutti gli aggiornamenti - McKennie Juve: cosa lo separa dall’ufficialità del rinnovo di contratto. L’ultimo aspetto prima del sì definitivo, novità importanti Come riportato da Matteo Moretto, il calciomercato Juve e Weston ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus: accordo trovato per il rinnovo di contratto. Resterà a Torino, manca solo l’approvazione della proprietà. Ultimissime - Calciomercato Juventus: accordo raggiunto per il rinnovo di contratto. Rimarrà a Torino, manca soltanto l’approvazione della proprietà. Tutti i dettagli Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il c ... 🔗juventusnews24.com

Rinnovo McKennie Juve (Tuttosport), il prolungamento è cosa fatta: nuova scadenza e aumento d’ingaggio, i dettagli dell’accordo - Ultimissime Juve LIVE: scelto il sostituto di Yildiz, il nuovo ruolo di Cambiaso “condiziona” pure Weah! Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata ... 🔗informazione.it