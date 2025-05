Maxi-rissa tra 50 ragazzi al luna park il sindaco smentisce | Un malore e un infortunio

Venerdì sera, una maxi-rissa che avrebbe coinvolto fino a 50 ragazzini ha scatenato polemiche sui social media. Tuttavia, l'amministrazione comunale di Palazzolo sull'Oglio ha deciso di chiarire la situazione con una nota ufficiale, cercando di mettere in luce realtà diverse rispetto a quanto circolato online.

