Maxi cantiere Publiacqua Il taglio dei tubi fila liscio | Disagi soft oggi il finale

Tutto liscio come.l’acqua. Doveva essere un fine settimana ’infernale’ per via della Maxi operazione all’Autostrada dell’acqua che avrebbe dovuto ’lasciare a secco’ gran parte dell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, ma così non è stato. I Disagi sono stati contenuti e i lavori più rapidi del previsto. Gli operai hanno lavorato ininterrottamente, anche la notte, per portare a casa l’intervento senza intoppi. Ieri, in quella che doveva essere la giornata peggiore in termini di criticità, si sono concluse le operazioni di taglio delle tubazioni da 1,2 metri di diametro sui cantieri paralleli di piazza Beccaria e piazza Donatello e sono stati posizionati i due pezzi speciali preassemblati che poi, nel pomeriggio, sono stati collegati alle nuove condotte dell’autostrada idrica.Già in serata sono state riaperte le condotte e oggi la pressione tornerà gradualmente alla normalità. 🔗Leggi su Lanazione.it

