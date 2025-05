Mauthausen e Ebensee Il diario degli studenti | Non dimenticheremo

PRATO Siamo arrivati a Mauthausen. Ci sono luoghi in cui la natura pare voler nascondere, sotto il velo della sua armonia, l’abisso dell’orrore umano. Mauthausen è uno di questi. Il primo impatto è straniante: il verde delle colline, la luce limpida, il silenzio che avvolge ogni cosa. Eppure, tra quei muri di pietra, l’umanità ha conosciuto uno dei suoi precipizi più profondi. I forni crematori, le baracche, il filo spinato. Si entra in un mondo "al contrario", così i deportati definivano i campi di concentramento. I valori vengono ribaltati: la solidarietà, l’altruismo, la bontà, sono cancellati. La nostra città è, purtroppo, strettamente legata a questo campo. Qui giunsero 132 deportati pratesi dopo lo sciopero del marzo 1944. La nostra visita inizia da un luogo, il cui nome già preannuncia parecchio: "la scala della morte". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mauthausen e Ebensee. Il diario degli studenti: "Non dimenticheremo"

