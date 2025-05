Matteo e Jacopo Berrettini eliminati dagli Internazionali BNL d' Italia

Matteo e Jacopo Berrettini sono stati protagonisti di una delusione agli Internazionali BNL d'Italia, dopo essere stati eliminati nel derby azzurro del doppio. I fratelli romani, infatti, hanno dovuto cedere il passo alla coppia Sonego e Musetti, in una sfida intensa presso il Foro Italico. Nonostante la sconfitta, l'emozione di competere insieme rimarrà indelebile.

Matteo e JacopoBerrettini sono stati eliminatidagliInternazionali BNL d'Italia. I fratelli romani hanno infatti perso il derby azzurro nel doppio del torneo del Foro Italico contro Sonego e Musetti. Family business ??#IBI25 pic.twitter.comkqk0ySfyMd— Internazionali BNL d'Italia. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Matteo e Jacopo Berrettini eliminati dagli Internazionali BNL d'Italia

