Ci sarà davvero di tutto e di più oggi per Masciago in Fiore, l’iniziativa, organizzata con i commercianti e col patrocinio del Comune. Dalle 9 alle 24 hobbisti con banchi a tema, i fioristi, ma anche i pittori, la presenza di fiori in legno degli artigiani, gli olii essenziali. Nelle strade di Masciago saranno presenti anche banchi con i prodotti tipici italiani e gli stand di alcune associazioni. Dalle 15 alle 18 la mascotte dei Minions e gli artisti di strada. All’oratorio di San Martino sarà allestito un punto ristoro e alle 18 si esibirà il Coro Cai Bovisio Masciago e dalle 19 musica a cura dei commercianti. In occasione di Ville Aperte, è prevista la passeggiata guidata in centro a cura de Il Baule Verde. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Masciago in Fiore: una festa fra attrazioni stand e bancarelle

Mandorlo in fiore, anche gli emigranti tornano per rivedere la festa più bella della città - Una splendida giornata di sole ad Agrigento per la prima sfilata del mandorlo in Fiore che ha attratto in città migliaia di visitatori. Una cinquantina complessivamente sono stati i gruppi che da piazza Pirandello si sono mossi fino al viale della Vittoria accompagnati da un lungo serpentone di... 🔗Leggi su agrigentonotizie.it

Mandorlo in fiore, a pochi giorni dalla nuova festa si aspetta ancora chiarezza sui costi 2024 - Fornire un indice analitico delle spese e l'elenco dei soggetti che hanno percepito un quantum dalla Sagra del mandorlo in fiore del 2024.E' questo un punto all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Agrigento a firma dei consiglieri Angelo Vaccarello, Pasquale Spataro e altri che... 🔗Leggi su agrigentonotizie.it

Mandorlo in fiore, inizia la festa e scattano i divieti: ecco come cambia il traffico - Tutto pronto per l'inizio della festa del mandorlo in fiore con gli eventi correlati e la città prepara a vivere giorni di festa ma anche di passione sul fronte della viabilità. Due le ordinanza fin qui firmate dal Comune per organizzare luoghi di sosta e chiusure a partire da domani, 9 marzo... 🔗Leggi su agrigentonotizie.it

