Martina Franca | incendio in un’officina In serata

L'articolo MartinaFranca: incendio in un’officina <small class="subtitle">In serata<small> proviene da Noi Notizie.. 🔗Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Martina Franca: incendio in un’officina In serata

Approfondimenti da altre fonti

Officina trasformata in discarica abusiva a Martina Franca: batterie, olio e rifiuti scaricati in strada - Il titolare di un'autofficina a Martina Franca è stato denunciato per presunti reati ambientali, tra cui smaltimento illegale di rifiuti. 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Martina Franca-Cisternino: treno in arrivo, passaggio a livello non si chiude. Dispositivo di sicurezza, code di auto In tarda mattinata - Il treno Fse lungo la linea Martina Franca-Cisternino era in transito in prossimità di un passaggio a livello che però non si è chiuso in tempo. Così il convoglio si è fermato in tempo e si sono evitati incidenti. Il problema di sicurezza peraltro persiste ed ha provocato il blocco di tutti gli altri passaggi a livello della linea, con la conseguenza di cospicue code di automobili ai vari passaggi a livello. 🔗Leggi su noinotizie.it

Rapina da 108 mila euro all'ufficio postale di Martina Franca, arrestati i ladri: le indagini e la cattura - Due uomini arrestati a Taranto per rapina aggravata e detenzione illegale di armi dopo un colpo all'ufficio postale. 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Martina Franca: incendio in un’officina; Martina Franca, rogo in un’officina di pneumatici: al lavoro i Vigili del Fuoco; Tre auto incendiate. In fiamme anche alberi e una saracinesca; Officina trasformata in discarica abusiva a Martina Franca: batterie, olio e rifiuti scaricati in strada. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media